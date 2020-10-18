Вашингтон, , 14:30 — REGNUM Администрация президента США объявила об использовании технологий искусственного интеллекта для редактирования устаревших и противоречащих друг другу требований правительственных постановлений. Об этом сообщает агентство Reuters.

Соответствующая технология была разработана по заказу административно-бюджетного управление (OMB), входящего в состав администрации президента США. В 2019 году эта система была опробована в пилотном режиме для обработки постановлений министерства здравоохранения и социальных служб США. Тогда системе на основе технологий искусственного интеллекта удалось обнаружить сотни технических ошибок в документах, включая устаревшие требования вроде необходимости дублирования материалов по факсу.

В октябре OMB рекомендовало использовать эту систему всем федеральным агентствам США. Ожидается, что эта технология позволит устранить технические ошибки в документах из свода федеральных нормативных актов, состоящего более 185 тысяч страниц.

«Искусственный интеллект поможет обновить свод нормативных документов, который не редактировался в течение десятилетий», — подчеркнул директор OMB Рассел Воут.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе правительство России утвердило концепцию регулирования искусственного интеллекта и робототехники до 2024 года.