Вашингтон, , 10:07 — REGNUM Американский концерн General Motors откроет завод, на котором будут собираться только автомобили с электрическими двигателями. Об этом сообщает портал Electrek.

Под новый завод будет переоборудован действующий сборочный центр General Motors «Детройт-Хамтрамк». Новое предприятие получит название Factory ZERO, что должно подчеркнуть стремление к нулевому выбросу загрязняющих газов в атмосферу.

«Предприятие будет оснащено передовым оборудованием и спроектировано с упором на экологически чистое производство. На заводе Factory ZERO будут выпускаться модели GMC HUMMER EV, Cruise Origin и разрабатываемый беспилотный электромобиль», — сообщили в General Motors.

В компании добавили, что на первом этапе завод будет впускать электрический пикап GMC HUMMER EV. Планируется, что производство будет запущено в конце 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре вице-президент General Motors Кен Моррис объявил, что концерн планирует запустить производство собственных электрических двигателей.

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