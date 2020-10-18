Пекин, , 09:42 — REGNUM Новые смартфоны iPhone 12 американской компании Apple уступили в тесте производительности AnTuTu флагманским моделям Android-смартфонов. Об этом сообщает портал MyFixGuide.

Модель iPhone 12 Pro показала в бенчмарке (программа для определения производительности) AnTuTu результат в 572 тысячи баллов. По этому показателю новый смартфон Apple уступил Android-смартфонам, работающим на базе процессора Snapdragon 865. Многие модели, включая Xiaomi Mi 10 Ultra, OPPO Find X2 Pro, OnePlus 8 Pro и Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G, набрали в этом тесте более 600 тысяч баллов.

Разработчики теста отмечают, что iOS и Android-смартфоны работают на разных платформах. Поэтому для оценки их производительности используются разные алгоритмы, что затрудняет возможность прямого сравнения результатов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 октября американская компания Apple представила новые смартфоны линейки iPhone 12. Главным отличием этих моделей от устройств предыдущей серии стала поддержка связи 5G.

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