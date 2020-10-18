Вашингтон, , 09:16 — REGNUM Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заключило с компанией Intuitive Machines of Houston контракт по доставке на Луну аппарата, предназначенного для поиска льда. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Согласно условиям контракта, компания Intuitive Machines of Houston разработает и доставит на Луну космический аппарат PRIME-1. Этот аппарат будет оснащён буровой установкой, которая должна будет извлечь лёд с глубины около 1 метра от поверхности. Также на аппарат будет установлен масс-спектрометр, который позволит изучить процесс испарения льда в условиях безвоздушного пространства.

Планируется, что аппарат PRIME-1 будет доставлен на Южный полюс Луны в 2022 году. Общая сумма контракта составила около $47 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре представители правительств США и Италии подписали соглашение о сотрудничестве в аэрокосмической сфере, предусматривающие участие Италии в американской лунной программе.

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