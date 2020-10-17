Вашингтон, , 15:42 — REGNUM Разрабатываемый космический корабль Starship будет готов к полёту на Марс в беспилотном режиме не ранее 2023 года, заявил основатель компании SpaceX Илон Маск на международной онлайн-конференции Mars Society. Об этом сообщает портал CNet.

Компания SpaceX разрабатывает космический корабль Starship вместе со сверхтяжёлой ракетой-носителем Falcon Heavy для полётов за пределы околоземной орбиты. Ранее глава компании Илон Маск рассчитывал, что первый полёт этого корабля к Марсу в беспилотном режиме состоится в 2022 году.

В интервью организаторам конференции Mars Society Маск рассказал, что последние результаты испытаний Starship показывают, что корабль будет готов к полёту на Марс не ранее 2023 года. Из-за особенностей орбит Земли и Марса благоприятные условия для таких полётов складываются раз в два года.

Одно из таких благоприятных окон было открыто летом 2020 году, когда к Марсу отправились автоматические миссии США и Китая. Соответственно, если корабль Starship будет готов к полёту в 2023 году, то его запуск состоится не ранее 2024 года.

Маск также добавил, что для соблюдения этих сроков компании SpaceX придётся ускорить внедрение инноваций. Он подчеркнул, что из-за ускоренной разработки и программы испытаний компания может потерять несколько кораблей, прежде чем один из них достигнет Марса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре Илон Маск заявил, что в конце октября компания SpaceX представит обновлённый прототип корабля Starship, который будет выглядеть практически так же, как лётный образец.

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