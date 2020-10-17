Москва, , 14:59 — REGNUM Список самых надёжных кроссоверов, среди моделей, доступных на вторичном рынке России, представили эксперты портала Autonews.

При составлении этого рейтинга эксперты опирались на данные о частоте технического обслуживания, полученных в результате проведения опросов. В частности, учитывались результаты исследований «Ассоциации технического надзора», агентств Consumer Reports, WhatCar и J.D. Power.

Одной из самых надёжных моделей кроссоверов была признана Toyota RAV4. Опросы показывают, что только один из десяти владельцев этих автомобилей обращался в автосервис с техническими проблемами. Также среди самых надёжных кроссоверов были выделены Honda CR-V, Audi Q5, Mercedes-Benz GLC и Kia Soul.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с января по сентябрь 2020 года продажи подержанных автомобилей сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) в России выросли на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

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