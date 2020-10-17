Омск, , 14:29 — REGNUM Производственное объединение «Полёт» нарастило производство топливных баков для ракет-носителей семейства «Ангара» в два с половиной раза за 2020 год. Об этом сообщил директор производства ПО «Полёт» Александр Малашенко в специальном репортаже «Роскосмос ТВ».

Малашенко объяснил, что заводу удалось нарастить производство благодаря установке нового оборудования. В частности, на предприятии были запущены вторые сварочные установки для сварки фланцев и корпусов баков. Он добавил, что до конца 2020 года планируется запуск ещё нескольких сварочных установок.

В репортаже отмечается, что в ПО «Полёт» готовятся к запуску серийного производства двух типов «Ангары»: лёгкой «Ангара-1.2» и тяжёлой «Ангара-А5». В основе носителей обоих типов будут лежать универсальные блоки. В лёгкой «Ангаре» будет применяться один такой блок, в тяжёлой — пять блоков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре на космодроме «Восточный» начался монтаж крупногабаритных ёмкостей, входящих в состав системы заправки нафтилом ракет-носителей семейства «Ангара». Первый запуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома «Восточный» запланирован на 2023 год.

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