Вашингтон, , 13:24 — REGNUM Новая гарнитура виртуальной реальности от Facebook не поддерживает видеоигры, разработанные для более раннего устройства Oculus Go. Об этом сообщил технический директор Oculus Джон Кармак на своей странице в социальной сети Twitter.

Компания Facebook представила гарнитуру виртуальной реальности Oculus Quest 2 13 октября. После этого некоторые пользователи заметили, что в пользовательском интерфейсе нет функции, которая позволяла бы получить на новой гарнитуре доступ к видеоиграм и приложениям, разработанным для первой гарнитуры этой серии. При этом такая совместимость поддерживалась для более ранних гарнитур Oculus Quest.

«Поддержка в Quest 2 была удалена. Я проиграл во внутренних спорах по поводу необходимости этой функции», — подтвердил Кармак.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания Facebook начала выпуск гарнитур Oculus Go в 2018 году. Производство этих устройств было прекращено в июне 2020 года.