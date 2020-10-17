Пекин, , 12:57 — REGNUM Китайская компания Xiaomi не намерена отказываться от зарядных устройств в комплектации смартфонов. Об этом свидетельствует запись на официальной странице Xiaomi в социальной сети Twitter.

На странице Xiaomi появился короткий ролик, в котором показано зарядное устройство, лежащее в комплекте со смартфоном Mi 10T.

«Не волнуйтесь, мы ничего не убрали из коробки с Mi 10T Pro», — отметили в Xiaomi.

Похожее сообщение было опубликовано и на странице в Twitter-аккаунте подразделения Xiaomi в Испании.

«Сегодня нам приснилось, что наши смартфоны пришил без зарядных устройств в комплекте. К счастью, это был просто кошмарный сон», — подчеркнули в Xiaomi Spain.

Напомним, 13 октября американская компания Apple представила новые смартфоны линейки iPhone 12. В Apple объявили, что новые модели смартфонов будут поставляться без зарядного устройства в комплекте. В компании объяснили это решение заботой об окружающей среде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре в южнокорейской компании Samsung также заявили, что не планируют отказываться от комплектации смартфонов зарядными устройствами.

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