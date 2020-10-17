Вашингтон, , 11:54 — REGNUM Голосовой помощник Google Assistant получил функцию поиска песни по напетому мотиву. Об этом сообщается в блоге Google.

Новая функция была добавлена в последней версии приложения Google. Для поиска песни требуется запустить Google Assistant и попросить найти песню. После этого нужно напевать или насвистывать мотив песни в течение 10−15 секунд.

Поиск нужной композиции производиться с помощью специального алгоритма, использующего технологии машинного обучения. После обработки запроса приложение показывает наиболее вероятные варианты.

«Не волнуйтесь, для использования этой функции вам не нужен абсолютный слух», — отмечают в Google.

В настоящее время функция поиска пенсии по мотиву поддерживается на iOS-устройствах только на английском языке. На смартфонах под управлением Android функция доступна более чем на 20 языках, включая русский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года голосовой помощник Google Assistant получил функцию перевода с 44 языков в режиме реального времени.

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