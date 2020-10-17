Москва, , 11:01 — REGNUM Для сокрытия своего присутствия в мессенджере WhatsApp можно изменить настройки конфиденциальности или воспользоваться специальным программным обеспечением. Об этом сообщил заместитель директора Института информационных технологий Университета «Синергия» Антон Аверин агентству «Прайм».

Эксперт отметил, что самым простым инструментом сокрытия своего присутствия в мессенджере является изменение настроек конфиденциальности. Если в этих настройках установить статус «Был (а)», то другие пользователи не смогут увидеть точное время вашей активности в мессенджере.

Аверин добавил, что на устройствах под управлением операционной системы Android также можно скрыть присутствие в мессенджере с помощью специализированных приложений, таких как Unseen. Ещё одним способом незаметного для других пользователей просмотра мессенджера является общение через уведомление с помощью функции «ответить».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре в тестовой версии мессенджера WhatsApp появилась встроенная функция связи со службой технической поддержки.

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