Москва, , 10:15 — REGNUM Специалисты научно-производственного объединения «Андроидная техника» начали проработку облика робототехнического устройства, предназначенного для работ в открытом космосе. Об этом представители «Андроидной робототехники» сообщили ТАСС.

В НПО «Андроидная техника» рассказали, что в настоящее время завершается согласование поправок в техническое задание. Ожидается, что головной заказчик — Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш) — утвердит его в конце октября. Отмечается, что специалисты уже начали проработку облика робототехнического устройства, включая его протоколы стыковки с Международной космической станцией.

Новый робот получит название «Теледроид». Планируется, что он будет использоваться для работ в открытом космосе за пределами МКС. Управлять роботом смогут не только члены экипажа орбитальной станции, но и специалисты из наземного центра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года на борту корабля «Союз МС-14» на МКС был запущен робот FEDOR, разработанный в НПО «Андроидная техника». После проведения серии экспериментов робот был возвращён на Землю.

Читайте ранее в этом сюжете: Итоги испытаний робота «Фёдор» обсудят на конференции в Звёздном городке