Тайбэй, , 09:15 — REGNUM Тайваньская компания Foxconn рассчитывает захватить долю в 10% на рынке компонентов и услуг для электромобилей за следующие 5−7 лет, заявил президент компании Лю Янг-Вэй. Об этом сообщает агентство Reuters.

Компания Foxconn является крупнейшим в мире контрактным производителем электроники. В частности, на мощностях этой компании собираются смартфоны и компьютеры Apple, фотокамеры Canon и игровые приставки PlayStation и Xbox.

На мероприятии в Тайбэе президент Foxconn Лю Янг-Вэй рассказал, что следующими направлениями роста компании должны стать такие секторы, как электромобили, робототехника и цифровое здравоохранение. Он представил открытую платформу, на базе которой различные автопроизводители смогут проектировать компоненты для электромобилей, которые будут производиться на заводах Foxconn.

Лю Янг-Вэй отметил, что к 2025−2027 годам в Foxconn рассчитывают занять около 10% рынка компонентов и услуг для электромобилей. Он добавил, что компания также разрабатывает собственный аккумулятор для электрического транспорта. Планируется, что твердотопливная батарея Foxconn будет выпущена в 2024 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе президент Foxconn Лю Янг-Вэй заявил, что продолжение торговой войны между США и Китаем может привести к созданию двух альтернативных цепочек поставок в мировой электронной промышленности.

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