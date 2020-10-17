Вашингтон, , 08:28 — REGNUM В тестовой версии мессенджера WhatsApp добавлена встроенная функция связи со службой технической поддержки. Об этом сообщает портал Wabetainfo.

Новая функция добавлена в версии WhatsApp 2.20.202.7 , доступной участникам программы бета-тестирования Google Play. В этой версии в интерфейсе мессенджера появился новый раздел, предназначенный для связи со службой технической поддержки. В новом разделе пользователь может создать отчёт о некорректной работе мессенджера, где он также может указать данные о своём устройстве для получения более точных рекомендаций.

В настоящее время при некорректной работе мессенджера пользователи могут связаться с техподдержкой посредством электронной почты. Добавление этой функции непосредственно в мессенджер сделает её более удобной для пользователей. Ожидается, что функция встроенной связи со службой технической поддержки будет добавлена в следующем обновлении стабильной версии мессенджера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре в WhatsApp начали тестировать функцию одновременного использования мессенджера на нескольких устройствах под одной учётной записью.

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