Вашингтон, 17 октября 2020, 08:28 — REGNUM В тестовой версии мессенджера WhatsApp добавлена встроенная функция связи со службой технической поддержки. Об этом сообщает портал Wabetainfo.
Новая функция добавлена в версии WhatsApp
В настоящее время при некорректной работе мессенджера пользователи могут связаться с техподдержкой посредством электронной почты. Добавление этой функции непосредственно в мессенджер сделает её более удобной для пользователей. Ожидается, что функция встроенной связи со службой технической поддержки будет добавлена в следующем обновлении стабильной версии мессенджера.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре в WhatsApp начали тестировать функцию одновременного использования мессенджера на нескольких устройствах под одной учётной записью.
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