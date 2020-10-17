Сеул, , 07:15 — REGNUM Смартфоны линейки Galaxy поставляются в комплекте с зарядным устройством. Об этом представители Samsung напомнили на странице компании в социальной сети Facebook.

На странице Samsung появилась запись с изображением адаптера зарядного устройства и подписью: «Включено в комплект Galaxy». Также в Samsung отметили, что смартфоны этой серии предоставляют пользователям все самые современные возможности, включая лучшие камеры и экраны с частотой кадров 120 Гц.

Предполагается, что это сообщение стало ответом на презентацию новых смартфонов iPhone 12 американской компании Apple. В Apple заявили, что в комплектах со смартфонами этой серии не будут поставляться блоки питания и наушники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 октября Apple представила линейку смартфонов iPhone 12. Главным отличием от устройств предыдущей серии стала поддержка связи 5G. Старт продаж моделей iPhone 12 Pro начнётся с 21 октября, а моделей iPhone 12 mini и Pro Max — в ноябре.

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