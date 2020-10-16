Шуя, Ивановская область, , 21:33 — REGNUM В Ивановской области завершилась реконструкция Тезянской шлюзованной системы, построенной в 1837 году. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды России.

Тезянская шлюзованная система состоит из 5 гидроузлов является частью системы водоснабжения промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных объектов 6 районов Ивановской области, обеспечивает поддержание необходимого уровня воды и сохранение полноводности реки, при этом сохраняя ее судоходность. Работы по реконструкции системы проходили в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012—2020 годах». Общая стоимость работ составила 517,35 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в рамках «Водной стратегии Российской Федерации» Минприроды проводит экспертизу и реконструкцию водных сооружений по всей стране.