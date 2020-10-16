Анкара, , 16:28 — REGNUM Турция впервые осуществила запуски ракет систем ПВО С-400, купленных у России, сообщает 16 октября ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.

Ракетные пуски были проведены на учениях в районе города Синоп, расположенного на севере Турции.

«На учениях были выполнены пуски трех ракет ЗРС С-400. Все они успешно поразили назначенные цели», — цитирует агентство слова источника.

Как сообщало ИА REGNUM, приобретение Турцией российских систем ПВО С-400 до сих пор является причиной разногласий Анкары с Североатлантическим альянсом и США.

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