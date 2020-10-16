Берлин, , 14:45 — REGNUM Подразделение BMW Motorrad, занимающееся созданием мотоциклов, представило мотоцикл BMW G 310 GS, соответствующий современным экологическим нормам Евро-5. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

«Универсальный, безопасный и динамичный — в коротких поездках и дальних путешествиях, на асфальте и по бездорожью», — говорится в сообщении компании.

Новинка оснащена одноцилиндровым мотором с электронным управлением дроссельной заслонкой и электронным клапаном холостого хода, проскальзывающим самоподжимным сцеплением, светодиодной головной оптикой со встроенными дневными ходовыми огнями, а также светодиодными указателями поворота.

Максимальная мощность мотора нового мотоцикла равна 25 кВт (34 л. с.), а максимальный крутящий момент — 28 Нм.

Кроме того, BMW G 310 GS получил новую цветовую гамму и схемы раскраски байков.

Напомним, в России на начало второго полугодия 2020 года самыми распространённым были мотоциклы марки «ИЖ» — 723 тыс. единиц.

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