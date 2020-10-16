Берлин, , 14:33 — REGNUM Официальная премьера хот-хэтча Volkswagen Golf R восьмого поколения состоится 4 ноября 2020 года. Об этом сообщил американский гонщик Таннер Фауст в соцсети Twitter.

Новый хот-хэтч будет отличаться от других спортивных вариантов модели более стильной решёткой радиатора, новым бампером с большими воздухозаборниками, диффузором с четырьмя патрубками выхлопной системы и небольшим спойлером на корме.

Новый Golf R станет самым производительным автомобилем в модельной линейке немецкой марки. В движение автомобиль будет приводить двухлитровый мотор с турбированным наддувом максимальной мощностью 333 л. с. Кроме того, автопроизводители оснастили модель роботизированной коробкой передач и приводом 4×4. Также авто получило модернизированную подвеску и усиленную тормозную систему с синими суппортами.

Ранее компания Volkswagen представила в Соединённых Штатах новый компактный кроссовер Taos. Авто укомплектовано новейшими помощниками: IQ. DRIVE, контролем слепых зон, опцией, предупреждающей о лобовом столкновении с автоматическим торможением, опцией удержания полосы движения и адаптивным круиз-контролем с опцией Stop and Go.

Читайте также: На заводах Volkswagen в РФ введен «красный режим» — профсоюз