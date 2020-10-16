Вашингтон, , 14:11 — REGNUM Стартап из Северной Америки Bollinger Motors создал электрическую «тележку» E-Chassis, содержащую литий-ионный аккумулятор. Чертёж платформы с батареей размещён на сайте ведомства по патентам и товарным знакам США.

Электрическая платформа E-Chassis Ведомство по патентам и товарным знакам США

В самой компании утверждают, что секрет продления срока службы аккумуляторной батареи электромобилей Bollinger заключается в инновационной конструкции платформы.

Первые аккумуляторные блоки собственного производства появятся уже в 2021 году. Литий-ионный аккумулятор будет производиться в нескольких размерах. Аккумуляторный отсек электрокара позволит не только сэкономить место, но и обеспечит лучшее охлаждение.

«Сердце каждого электромобиля — это аккумулятор, поэтому для нас было крайне важно разработать собственный аккумуляторный блок», — заявил гендиректор Bollinger Motors Роберт Боллинджер.

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ в ближайшие годы почти все свои модели автомобилей переведёт на новую платформу Renault-Nissan CMF-B-LS.

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