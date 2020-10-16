Брюссель, , 13:47 — REGNUM Американская компания Ford объявила об отзывной кампании компактных плагин-гибридных кроссоверов Ford Escape PHEV (Kuga), которые были реализованы в Европе. Об этом сообщает Reuters.

Причина отзыва гибридного авто — возможное возгорание аккумуляторной батареи во время зарядки. В общей сложности под отзывную кампанию Ford попало более 20 тыс. единиц Kuga.

Сейчас специалисты Ford выявляют причину возгорания модели. В компании рекомендуют не заряжать эти гибридные машины и управлять ими только в режиме Auto EV. Следствием обнаруженной проблемы стал перенос сроков выхода Escape PHEV на авторынок Северной Америки.

«Мы переносим полномасштабное производство Escape PHEV на 2021 модельный год. Первые экземпляры PHEV Escape будут проданы в следующем году», — сообщили в автокомпании.

Напомним, на данный момент Ford Escape является самым продаваемым автомобилем с плагин-гибридной силовой установкой в Европе.

Читайте также: В Великобритании представили гибридный Ford Fiesta