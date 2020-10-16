Вашингтон, , 13:17 — REGNUM Американская автокомпания Ford выпустит более дешёвую комплектацию внедорожника Expedition 2021 модельного года. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Рекомендованная розничная стоимость новой базовой комплектации XL в Соединённых Штатах составит 50 720 долларов (около 3,966 млн рублей). Это на 3785 долларов (около 296 тыс. рублей) меньше, чем нынешняя стоимость самой дешёвой комплектации этого авто. На данный момент базовая комплектация XLT продаётся за 54 505 долларов (около 4,262 млн рублей).

В компании отметили, что новая комплектация была создана с учетом пожеланий клиентов. Expedition XL будет укомплектован восьмидюймовый экраном информационно-развлекательного комплекса, трехзонной системой климат-контроля, а также хромированной решёткой радиатора и колёсными дисками размером 18 дюймов.

Ранее вице-президент североамериканского подразделения Ford Кумар Галхотра заявил, что руководство компании Ford не будет больше вкладывать денежные средства в разработку новых машин в кузове седан, а также в модернизацию существующей модельной линейки седанов.

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