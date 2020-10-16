Москва, , 12:12 — REGNUM Китайский автопроизводитель Haval планирует к 2023 году вывести на российский авторынок пять новых моделей. Об этом сообщил исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Жером Сего на специальном мероприятии для СМИ.

Сего также заявил, что компания намерена стать SUV-брендом номер один в России.

«Чтобы достичь этого, мы предлагаем сбалансированную линейку интеллектуальных кроссоверов и внедорожников, в которой каждый покупатель найдет подходящий автомобиль», — заявил представитель «Хавейл Мотор Рус».

При этом Сего не уточнил о каких именно моделях идет речь.

Тем не менее уже сейчас можно предположить о каких авто говорил топ-менеджер. Некоторое время назад на тульском предприятии Haval были замечены: премиальный кроссовер Wey VV6, пикап Great Wall Pao и кроссовер Haval H6 последнего поколения. Кроме того, в начале текущего года в РФ были представлены концептуальный кроссовер Concept H.

Напомним, в сентябре 2020 года компания Haval заключила специнвестконтракт с Министерством промышленности и торговли РФ на локализацию производства в России.

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