Вашингтон, , 12:04 — REGNUM Известный инсайдер и журналист портала Video Games Chronicle Джефф Грабб опроверг информацию о том, что новая консоль Xbox Series X якобы сильно нагревается при работе. Публикацию он разместил 15 октября на своей Twitter-странице.

Он провел исследование, при помощи электронного термометра сравнивая температуру Xbox One X и Xbox Series X. В качестве игры для тестирования он взял Hitman 2. Журналист отметил, что для размещения термометра он попытался найти самые горячие вертиляционные отверстия.

В итоге Грабб пришёл к выводу, что температура Series X в среднем была на 5 градусов Цельсия ниже, чем у One X. Он признал, что метод его тестирования далёк от совершенства, однако отметил: на примере этой конкретной игры видно, что температура Series X ниже, чем устройства предыдущего поколения.

https://twitter.com/JeffGrubb/status/1316729757027844096

Ранее некоторые журналисты сообщили, что Xbox Series X работает очень тихо, однако при этом отметили, что консоль сильно нагревается. Журналист портала Giant Bomb Джефф Бакалар тогда высказал предположение, что представители СМИ получили тестовую версию Xbox Series X, и что в финальной версии эта проблема может быть решена.

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