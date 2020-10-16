Майкоп, , 11:56 — REGNUM Сотрудники патрульно-постовой службы (ППС) в Адыгее протестируют первые в России микрокары на электротяге. Об этом сообщается на сайте Autonews.ru.

Новинка создана специалистами местного предприятия «Ардерия». Называется же микроэлектрокар Ардерия ТС2.

Первый этап тестирования модели в Научно-исследовательском автомобильном и автомоторном институте (НАМИ) завершился. Авто уже получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Теперь ТС2 будет проходить обкатку на дорогах.

В компании позиционируют электрокар, как идеальный автомобиль для большого города. На такой машине проще маневрировать на улицах. Также для такого авто можно без особого труда находить место для парковки.

Стоимость нового Ардерии ТС2 без батареи (с арендным аккумулятором) будет составлять примерно в 400 тыс. рублей, а вместе с ним на 40% дороже.

Напомним, максимальная скорость двухместного микроэлектромобиля ТС2 составляет 60 км/ч, а дальность хода на одном заряде аккумулятора равна 100 км. Кроме двух человек авто способно «взять на борт» до 250 кг груза.

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