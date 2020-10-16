Париж, , 11:11 — REGNUM Французский автопроизводитель Renault представил новый концепт-кар электромобиля с более спортивным экстерьером. Об этом сообщает Reuters.

Называется концепт Megane eVision. Он оснащён большими колёсами в стиле внедорожника, однако имеет более компактный дизайн.

«Грядет новое поколение электромобилей, наполненных инновациями», — заявил накануне премьеры новинки глава компании Лука де Мео.

Отмечается, что новый электрокар станет первым, построенным на «тележке» CMF-EV. Эта платформа была совместно разработана Renault, Nissan и Mitsubishi.

В компании также сообщили, что модель для массового производства будет официально представлена уже в следующем году.

Ранее стало известно, что компания Maxindo Renault Indonesia (MRI) ожидает одобрения в отношении плана строительства автопредприятия Renault в Индонезии. Строительство завода, в случае одобрения проекта, будет осуществляться непосредственно под эгидой MRI.

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