Берлин, , 09:53 — REGNUM Немецкое тюнинг-ателье Walkinshaw представило спецверсию своего компактного пикапа Volkswagen Amarok. Об этом сообщается на официальном сайте Volkswagen.

Новинка получила индекс W580.

«W580 — это больше, чем просто символический набор наклеек. Кроме них W580 получил множество уникальных улучшений стиля и производительности от Walkinshaw». — говорится в сообщении немецкого автопроизводителя.

Чтобы улучшить сцепление с дорогой и управляемость W580 компания Walkinshaw провела полную перенастройку стандартной подвески Amarok. Общая высота дорожного просвета увеличилась за счет установки шин Pirelli Scorpion большего диаметра, а передняя подвеска была поднята на 40 мм по линии передней оси, чтобы придать автомобилю более агрессивный внешний вид.

Стоимость модернизированной модели не сообщается.

Под капотом авто функционирует турбированный дизельный мотор V6 производительностью 268 л. с.

Напомним, стандартный Amarok оснащён трёхлитровым движком мощностью 255 «лошадей» и опцией ускорения.

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