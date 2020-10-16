Североморск, Мурманская область, , 08:27 — REGNUM Первый серийный фрегат проекта 22 350 «Адмирал флота Касатонов», летом участвовавший в Дне ВМФ в Санкт-Петербурге и прибывший на Северный флот (СФ) России месяц назад, вышел для проверки оружия и корабельных технических средств в Баренцево море. Об этом 15 октября пресс-служба СФ сообщает на сайте Минобороны РФ.

«Во время выхода в море экипаж фрегата отработает взаимодействие с авиацией армии ВВС и ПВО, проведёт учения по противовоздушной обороне и борьбе за живучесть корабля на ходу», — говорится в сообщении.

Также планируется, что в море экипаж фрегата проведёт проверку систем артиллерийского и ракетного оружия, а также радиотехнического вооружения корабля.

Напомним, что «Адмирал флота Касатонов» 29 сентября из акватории Белого моря успешно поразил крылатой ракетой «Калибр» наземную цель, расположенную на полигоне в Архангельской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в состав ВМФ РФ введён первый фрегат проекта 22 350 серийного производства «Адмирал Касатонов», на котором 21 июля, в преддверии Дня ВМФ, был поднят Андреевский флаг.

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