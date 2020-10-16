Вашингтон, , 08:08 — REGNUM Компания Apple уже в ноябре может представить новое устройство Mac на базе собственного процессора. Об этом со ссылкой на блогера Джона Проссера 15 октября сообщает портал Apple Insider.

«Подтверждаю, что в ноябре будет мероприятие ARM Mac. Я слышал, что 17 ноября», — написал блогер на своей странице в социальной сети Twitter.

По словам Проссера, который регулярно обнародует данные о новых разработках Apple со ссылкой на источники, официальное заявление компании о новом устройстве может последовать 10 ноября. Ожидается, что это может быть ноутбук или персональный компьютер, но какая конкретно модель получит новый процессор компании, впервые за 15 лет, не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, две модели ноутбуков американской компании Apple с процессорами Apple Silicon будут выпущены в конце 2020 года. Первыми ноутбуками Apple с процессорами на базе ARM-архитектуры станут 13-дюймовые MacBook Pro и MacBook Air.

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