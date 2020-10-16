Тегеран, , 08:36 — REGNUM 15 октября министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами заявил, что Исламская Республика добилась больших успехов в области строительства спутников и спутниковых носителей. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Он сделал эти замечания во время своего визита в Географическую организацию вооруженных сил страны.

Заявив, что тенденция глобальных угроз постоянно меняется в связи с развитием технологий, Хатами отметил:

«В последние годы Географическая организация вооруженных сил добилась значительных национальных и международных достижений в привлечении молодежи и ученых, а также в получении выгод от современных знаний».

«Сегодня из-за таких понятий, как скорость, точность и доступность, все чаще рассматривается использование механизированных информационных систем», — подчеркнул он.

Заявив, что космическая деятельность в любой стране свидетельствует о глубине развития технологий и приобретении этой страной стратегических знаний, министр обороны сказал:

«Исламская Республика Иран добилась больших успехов в области строительства спутников и спутниковых носителей, что, безусловно, содействует реализации различных проектов и программ».