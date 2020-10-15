Пекин, , 23:36 — REGNUM В Китае продемонстрирована многоствольная установка, предназначенная для запуска роя из 48 дронов-камикадзе.

«Катюша» для беспилотников-камикадзе смонтирована на трехосном бронированном автомобиле Dongfeng Warrior.

Контейнер с БПЛА расположен в защищенном отсеке, который поднимается перед запуском дронов в воздух.

Пусковая система может задействовать 48 барражирующих боеприпасов, способных действовать единым роем, которые ведут разведку и при необходимости атакуют найденные цели.

Отмечено, что в 2019 году рой из 12 дронов-камикадзе применялся в Тибете на широкомасштабных учениях НОАК во взаимодействии с механизированными, танковыми и артиллерийскими подразделениями.

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