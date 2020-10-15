Вашингтон, , 23:04 — REGNUM Перспективный многоцелевой скоростной вертолет SB1 Defiant, совместно разрабатываемый специалистами компаний Sikorsky и Boeing, совершил первый полет, сообщает 15 октября Flightglobal.

По информации издания, полёт был осуществлен с ограничением мощности двигателя вертолета. Задействовав 65% мощности силовой установки, SB1 Defiant смог развить скорость 390,7 км/час.

Итоги испытаний были признаны успешными.

Разработка перспективного вертолета SB1 ведется с 2015 года на конкурсной основе в рамках программы Пентагона по выработке новой концепции семейства перспективных вертолетов армейской авиации.

Техническое задание армии США определяет, что перспективный вертолет должен развивать скорость не менее 428 км/час с нагрузкой, равной 12 пехотинцам с полным снаряжением и вооружением.

Вертолет SB1 использует новую схему двух соосных несущих винтов с одним хвостовым толкающим винтом.

На данный момент разработчики заявляют, что SB1 Defiant способен вместить до 18 человек и развивать скорость до 460 км/час.

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