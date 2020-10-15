Вашингтон, , 19:19 — REGNUM Системы противодействия беспилотным летательным аппаратам активно разрабатываются в США, сообщил 15 октября шеф Пентагона Марк Эспер на ежегодном заседании неправительственной Ассоциации Сухопутных войск США.

По его словам, в 2023 году запланировано развертывание таких систем в четырех батальонах Сухопутных войск США Европе.

«Для Сухопутных войск создают промежуточную маневренную платформу малой дальности, чтобы обеспечить круговую защиту личного состава от беспилотных летательных систем и других маловысотных угроз. Мы ожидаем внедрения этой системы в четыре батальона, размещенных в Европе, в 2023 году», — сказал министр обороны США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в специализированных американских СМИ активно обсуждался опыт широкомасштабного применения беспилотников в ходе боевых действий в Карабахе.

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