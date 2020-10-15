Вашингтон, , 19:11 — REGNUM Гиперзвуковое оружие начнет поступать в Вооруженные силы США к 2023 году, сообщил 15 октября министр обороны США Марк Эспер на ежегодном заседании неправительственной Ассоциации Сухопутных войск США.

По его словам, в марте текущего года в США было проведено испытание гиперзвукового планирующего блока.

«В марте Сухопутные войска и ВМС США достигли важной отметки, совместно проведя испытание гиперзвукового планирующего блока. Мы надеемся внедрить эту технологию в арсенал Сухопутных войск к 2023 году», — заявил шеф Пентагона.

Эспер заявил, что Сухопутные войска США определили шесть приоритетных направлений в разработке перспективных вооружений и военной техники.

«На самой верхней строке этого списка — гиперзвуковые вооружения», — сказал Эспер.

«В следующие пять лет мы увеличим свои капиталовложения в гиперзвук, чтобы ускорить испытания и как можно скорее передать это оружие боевым частям», — сказал шеф Пентагона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пентагон официально признал отставание США в сфере гиперзвукового оружия.

Напомним, в России осенью текущего года были успешно испытаны гиперзвуковые ракеты «Циркон» морского базирования.

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