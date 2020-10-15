Москва, , 15:25 — REGNUM Южнокорейская компания Hyundai анонсировала в России старт продаж особой «космической» версии Hyundai Palisade. Об этом сообщается на сайте компании.

Новый автомобиль получит эксклюзивную комплектацию Cosmos. Это название отражает сущность исполнения авто. В качестве бонуса первой сотне покупателей кроссовера подарят монеты, которые были отправлены 14 октября 2020 года на МКС на корабле «Союз МС-17».

«Самые удачливые собственники Palisade отправятся к месту, где приземлится спускаемый аппарат, для личной встречи с вернувшимися космонавтами, которые и привезут груз памятных монет», — сообщили в автокомпании.

Информации относительно моторной линейки автомобиля для российского рынка нет. В Соединённых Штатах Palisade имеет 3,8-литровый мотор V6 мощностью 295 «лошадей».

Напомним, в начале октября 2020 года предприятие «Автотор» начало сборку бизнес-седана Hyundai Sonata в режиме полного цикла. До этого три года производство авто осуществлялось на мощностях этого завода в режиме крупноузловой сборки.

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