Токио, , 15:12 — REGNUM Японская компания Acura (принадлежит Honda) представила прототип нового Acura MDX, который займёт место большого седана Acura RLX в модельной линейке марки. Об этом сообщается на сайте KDPconsulting.

Новинка станет самым роскошным и экстравагантным кроссовером бренда.

Acura MDX собран на той же «тележке», что и недавно представленный седан TLX. Основная особенность этой платформы заключается в том, что передняя подвеска расположена на двойных поперечных рычагах вместо стоек McPherson. Кроме того, новая архитектура позволила придать авто более органические пропорции.

Авто стало длиннее, шире и ниже предыдущей версии авто. Межосевое расстояние модели равно 2896 мм (на 76 мм больше). Отдельно стоит отметить, что жёсткость кузова Acura MDX увеличилась.

В движение авто будет приводить бензиновый агрегат V6 рабочим объёмом 3,5 л. Его максимальная производительность составляет 294 л. с. (362 Нм). Сочетаться двигатель будет с десятискоростным «автоматом» с кнопочным пультом управления и лепестками на руле. Привод у авто передний, однако за доплату покупатели могут получить автомобиль с фирменной трансмиссия SH-AWD четвертого поколения с индивидуальными муфтами подключения задних колес.

Ранее стало известно, что компания Honda планирует запустить в Соединённых Штатах специальную программу, по которой можно будет полностью восстановить суперкары Acura NSX первого поколения до заводского состояния.

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