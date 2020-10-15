Прага, , 13:53 — REGNUM В сети опубликовали первые снимки тестирования нового кросс-купе Skoda, созданного на основе электрокроссовера Enyaq iV. Об этом сообщает агентство Autocar.

О том, что в ближайшее время у Skoda могут появиться новые электрокары агентству подтвердил глава департамента продаж и маркетинга автопроизводителя Ален Фейви. Он отметил, что авто будут созданы на платформе MEB. Благодаря новой технологичной тележке инженерам компании станет легче решать технические задачи по созданию новых моделей.

Внешность электрического кросс-купе Skoda Enyaq iV получит пересмотренную корму с более крутой линией крыши, иными задними стойками и большими колёсами.

Гамма моторов останется прежней. Оформление интерьера также не изменятся. Ожидается, что произойдёт небольшое уменьшение объёма багажного отделения (сейчас он равен 585 литрам).

Премьера серийного кросс-купе состоится в 2021 году.

Ранее компания Skoda представила в РФ новую версию Karoq с четырёхцилиндровым 110-сильным мотором 1.6 MPI.

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