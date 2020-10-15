Вашингтон, , 12:10 — REGNUM Компания Genesis планирует отказаться от выпуска гибридных версий автомобилей. Об этом 14 октября заявил генеральный директор Genesis Motor America Марк Дель Россо во время телеконференции, организованной Детройтской ассоциацией автомобильной прессы.

По словам Россо, Genesis не планирует выпускать гибрид или подключаемый гибрид. Вместо этого компания сделает упор на производстве BEV (электромобиль на аккумуляторных источниках питания), поскольку это отвечает стратегии корейской премиальной марки.

«Это говорит о том, что компания поступает разумно. Мы чувствуем, что важно сделать шаг вперед к BEV», — добавил он.

В ноябре в продаже появятся новые модели G80 и GV80 2021 года, а в начале следующего года на рынок выйдет новый кроссовер GV70. Genesis также готовится к выпуску нового электромобиля с аккумулятором. При этом Россо отказался раскрывать подробности о новинке.

Ранее стало известно, что в России на 21 тыс. — 200 тыс. рублей выросли цены на автомобили марки Genesis.

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