Вашингтон, , 11:25 — REGNUM Создаваемая в США гиперзвуковая ракета AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) по скорости приблизится к российской ракете «Циркон». Как сообщает издание The Drive, она сможет развивать скорость 6,5−8 Махов.

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Отмечается, что это даст возможность боеприпасу уничтожать цели, расположенные более чем в 1,5 тыс. километров за 10−12 минут.

Как отметил генерал-майор американских ВВС Эндрю Гебар, речь идёт о первом гиперзвуковом оружии в арсенале Пентагона. Пока гиперзвуковая ракета Air-Launched Rapid Response находится в стадии разработки. Выйти на начальную боевую готовность с новым оружием планируется в сентябре 2022 года.

Ракетами оснастят стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля компания Lockheed Martin успешно защитила свой проект будущей гиперзвуковой ракеты AGM-183A, также известный под обозначением ARRW (Air-launched Rapid Response Weapon). Согласно контракту между ВВС США и компанией Lockheed Martin, гиперзвуковая ракета воздушного базирования должна быть создана к 2021 году, а в 2022 году должна быть пригодна к опытно-боевому дежурству.

Тогда подробности проекта не раскрывались. Но отмечалось, что ракета будет иметь твердотопливный двигатель и отделяемый гиперзвуковой планирующий боевой блок, способный развивать скорость не менее 5 Махов.

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