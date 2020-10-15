Москва, , 10:53 — REGNUM Первый образец российского робота «Теледроид» для работы в открытом космосе изготовят и начнут испытывать в 2021 году. Об этом сообщили 15 октября в пресс-службе предприятия-разработчика — НПО «Андроидная техника».

В настоящее время специалисты формируют облик будущего робота. В начале следующего года его изготовят «в железе».

«Во второй половине 2021 года уже начнутся испытания первого образца», — сообщили на предприятии ТАСС.

Ранее исполнительный директор НПО Евгений Дудоров рассказал о том, что управлять «Теледроидом» при его выходе в открытый космос можно будет не только с орбиты, но и с Земли.

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