Москва, 15 октября 2020, 10:53 — REGNUM Первый образец российского робота «Теледроид» для работы в открытом космосе изготовят и начнут испытывать в 2021 году. Об этом сообщили 15 октября в пресс-службе предприятия-разработчика — НПО «Андроидная техника».
В настоящее время специалисты формируют облик будущего робота. В начале следующего года его изготовят «в железе».
«Во второй половине 2021 года уже начнутся испытания первого образца», — сообщили на предприятии ТАСС.
Ранее исполнительный директор НПО Евгений Дудоров рассказал о том, что управлять «Теледроидом» при его выходе в открытый космос можно будет не только с орбиты, но и с Земли.
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