Москва, , 09:10 — REGNUM Противоминная система «Лесочек» усилит защиту российских танков Т-72Б3М и Т-80БВМ. Об этом говорится в материалах 38 Научно-исследовательского испытательного института бронетанкового вооружения и техники (НИИ БТВТ) Минобороны России.

Комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Лесочек» подавляет радиоканалы управления мин и самодельных взрывных устройств. Его установят на танки в рамках модернизации.

Кроме того, повысить живучесть танков Т-72Б3М и Т-80БВМ на поле боя специалисты хотят путём установки комплекса активной защиты «Арена-М», дополнительных блоков динамической защиты в жестком корпусе по бортам, а также заменой динамической защиты «Контакт-5» на «Реликт», сообщает ТАСС.

На танки также планируют установить систему электромагнитной защиты и автономную автоматическую систему противопожарной защиты многократного действия.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре министр обороны Сергей Шойгу заявил, что все танки Т-72 ВС РФ модернизируют до уровня Т-72Б3М.

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