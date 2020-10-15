Берлин, , 08:32 — REGNUM Компания Audi оснастит электрические Audi e-tron и Audi e-tron Sportback 2021 года новыми «умными» фарами Digital Matrix LED (DML), которые могут проецировать анимированные изображения на дорогу. Об этом сообщает пресс-служба Audi of America.

Отмечается, что фары DML впервые появятся на серийных моделях. Они состоят из 1,3 млн микрозеркал на фару и работают как проекторы на дороге. Проецировать они могут различные изображения на дорогу или стены, например, название модели. Кроме того, подобная технология делает поездку на авто более безопасной.

Так, функция данных фар заключается в проектировании 50-метрового «светового ковра», которые предназначен для удержания света в пределах полосы движения машины, а также для предотвращения ослепления встречного транспорта. Фары также помогают «осветить людей или объекты на обочине дороги».

Ранее стало известно, что до конца текущего года на предприятии Böllinger Höfe в немецком городе Неккарзульме начнется серийное производство электрических седанов Audi e-tron GT.

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