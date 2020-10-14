Вашингтон, , 23:16 — REGNUM Пентагон одобрил новую авиабомбу GBU-53/B StormBreaker, созданную корпорацией Raytheon, и её будут включать в спектр вооружения самолетов F-15E Strike Eagles.

Об этом 13 октября сообщила пресс-служба компании Raytheon.

По словам руководителя программы StormBreaker в Raytheon Missiles & Defense Кристи Стэгг, бомба показала прекрасные результаты во время многочисленных испытаний, в том числе в сложных климатических условиях.

Новый боеприпас GBU-53/B оснащён трехрежимной системой наведения и обнаружения цели с помощью тепловизионного инфракрасного радара. Она способна самостоятельно планировать, ориентируясь на данные инерциальной навигационной системы с поддержкой GPS.

Разработчики утверждают, что это обеспечивает уверенное поражение как неподвижных, так и динамических целей в любое время суток и в любых погодных условиях.

Управление вооружений ВВС США уже заявило, что новая бомба готова к применению и называет её оружием, не имеющим себе равных и способного менять принципы национальной обороны.

Уточняется, что один истребитель-бомбардировщик F-15E Strike Eagle сможет нести до 28 бомб GBU-53/B.

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