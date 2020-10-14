Киев, , 16:06 — REGNUM Представители компании «Артём», входящая в состав украинского оборонного концерна «Укроборонпром», заявили о готовности передать вооружённым силам Украины (ВСУ) партию авиационных неуправляемых ракет РС-80. Об этом сообщила 14 октября пресс-служба компании.

«Благодаря увеличению веса боевой части РС-80 может пробивать 400 мм брони при дальности запуска в 1,2 — 4 километра», — отметили в пресс-службе.

Как утверждают в компании, ракета РС-80 является продуктом «собственного конструкторского бюро завода «Артём».

Напомним, основой «нового» украинского оружия стали советские неуправляемые авиационные ракеты С-8, запасы которых остались на складах ВСУ после распада СССР.

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