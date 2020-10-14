Казань, , 15:01 — REGNUM В Набережных Челнах готовят к выпуску магистральный тягач КамАЗ-54 901 в новой хай-тек версии. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Новинка укомплектована системой адаптивного круиз-контроля (ADAS). Эта система позволяет в автоматическом режиме держать дистанцию за впереди идущим транспортом.

В движение автомобиль приводит шестицилиндровый мотор «КамАЗ Р6» максимальной производительностью 550 л. с. Силовой агрегат функционирует с коробкой передач ZF Traxon. Автопроизводители оснастили тягач гидравлическим тормозом-замедлителем. Хай-тек версия тягача отличается более современной отделкой кабины и панелью приборов.

«Версия хай-тек на данный момент будет с такой же панелью приборов (как и базовая версия — ред.), но следующий шаг — это так называемая мягкая панель приборов. То есть верхняя часть приборной панели будет из мягкого материала», — заявил заместитель главного конструктора КамАЗа Игорь Валеев.

Ранее стартовали испытания нового карьерного самосвала КамАЗ-65 805 («Атлант»). Он станет первым камазовским карьерным самосвалом. Автомобиль имеет 12-литровый мотор КамАЗ-910.11 производительностью 500 «лошадей».

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