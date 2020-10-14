Москва, , 14:16 — REGNUM Генеральный директор государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин поздравил экипаж корабля «Союз МС-17» с успешной пристыковкой к Международной космической станции (МКС) и прокомментировал рекордный по скорости полет корабля цитатой из романа «Мёртвые души» Н. В. Гоголя. Трансляция переговоров с экипажем 14 октября велась на сайте госкорпорации.

«Молодцы, что так быстро долетели. Какой русский не любит быстрой езды, как говорится», — заявил Рогозин.

Также он поздравил экипаж корабля, в составе российских космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, а также американского астронавта Кэтлин Рубинс с успешной стыковкой с МКС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российский пилотируемый корабль «Союз МС-17», который ранее был выведен в космос ракетой-носителем «Союз-2.1а», произвел успешную стыковку с МКС.

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