Минск, , 13:33 — REGNUM В сети появились шпионские снимки салона нового кроссовера Geely Tugella, сделанные на стоянке предприятия «БелДжи» в Белоруссии. Фотографии авто размещены на портале «Китайские автомобили».

Салон нового кроссовера Geely «Китайские автомобили»

Новинка будет поставляться на российский авторынок.

Судя по снимкам, автомобиль получит полностью цифровую «приборку», большой сенсорный экран, а также информационно-развлекательную систему и электронный селектор коробки передач. Отдельно стоит отметить, что у автомобиля белорусского производства в отличие от машин китайской сборки нет кнопки системы автоматической парковки.

Tugella собран на «тележке» Compact Modular Architecture. На этой платформе уже созданы такие модели, как Volvo XC40 и Lynk & Co 01. Длина автомобиля равна 4605 мм, а его колёсная база составляет 2700 мм.

Для рынка России предусмотрен двухлитровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 199 или 238 л. с. Мотор сочетается с восьмиступенчатым «автоматом».

Ранее компания Geely представила в КНР обновлённый кроссовер Geely Atlas с модернизированным дизайном оптики, новой ячеистой структурой решётки радиатора и новым набором дисков.

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