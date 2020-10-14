Минск, 14 октября 2020, 13:33 — REGNUM В сети появились шпионские снимки салона нового кроссовера Geely Tugella, сделанные на стоянке предприятия «БелДжи» в Белоруссии. Фотографии авто размещены на портале «Китайские автомобили».

Салон нового кроссовера Geely
Салон нового кроссовера Geely
«Китайские автомобили»

Новинка будет поставляться на российский авторынок.

Судя по снимкам, автомобиль получит полностью цифровую «приборку», большой сенсорный экран, а также информационно-развлекательную систему и электронный селектор коробки передач. Отдельно стоит отметить, что у автомобиля белорусского производства в отличие от машин китайской сборки нет кнопки системы автоматической парковки.

Tugella собран на «тележке» Compact Modular Architecture. На этой платформе уже созданы такие модели, как Volvo XC40 и Lynk & Co 01. Длина автомобиля равна 4605 мм, а его колёсная база составляет 2700 мм.

Для рынка России предусмотрен двухлитровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 199 или 238 л. с. Мотор сочетается с восьмиступенчатым «автоматом».

Ранее компания Geely представила в КНР обновлённый кроссовер Geely Atlas с модернизированным дизайном оптики, новой ячеистой структурой решётки радиатора и новым набором дисков.

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