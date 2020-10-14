Москва, , 12:21 — REGNUM Российский пилотируемый корабля «Союз МС-17», который ранее был выведен в космос ракетой-носителем «Союз-2.1а», произвел успешную стыковку с Международной космической станцией (МКС). Трансляцию процесса стыковки корабля 14 октября вела государственная корпорация «Роскосмос».

Уточняется, что стыковка корабля была успешно завершена в 11:48 мск. Также известно, что полет «Союза МС-17» был впервые проведен по сверхкороткой двухвитковой схеме, в результате чего корабль достиг МКС за рекордное время — около 3 часов 7 минут.

На борту корабля находятся российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американская астронавт Кэтлин Рубинс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-17».