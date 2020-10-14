Вашингтон, , 11:50 — REGNUM Тюнинг-ателье RDBLA из Калифорнии (США) представило свой вариант первого кроссовера итальянского автопроизводителя Lamborghini — Urus. Демонстрационное видео авто размещено на канале RDB LA в YouTube.

Основным отличием этого Urus от заводских версий является дизайнерский комплект Desert Sand.

Автомобиль имеет «песочный» оттенок. Дополняет стильный образ модели широкофюзеляжный комплект. В него входят: новая облицовка кузова и расширенные колёсные арки. Такой набор придаёт тюнинговому автомобилю более агрессивный вид.

Среди новшеств выделяются полностью карбоновый капот, большие колёсные диски размером на 24 дюйма, а также заниженная подвеска и сделанный на заказ задний диффузор.

Напомним, в сентябре текущего года с конвейера итальянского автозавода компании Automobili Lamborghini в коммуне Сант-Агата-Болоньезе сошёл десятитысячный суперкар Aventador с мотором V12.

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