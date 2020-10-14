Москва, , 11:12 — REGNUM По итогам сентября 2020 года дилеры в России реализовали 1563 новых пикапа, что на 43% больше, чем было продано год назад. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

В прошлом месяце российские автолюбители приобрели 735 экземпляров отечественных пикапов и 828 пикапов иностранных компаний.

Лидером продаж в сегменте пикапов в сентябре нынешнего года стали авто компании УАЗ. За месяц эти машины в России приобрели 535 человек, что на 30,5% больше прошлогоднего результата.

На втором месте по популярности находятся пикапы марки Toyota. Их приобрели 483 покупателя. Здесь рост продаж составил 98%. Тройку лидеров замыкает марка ВИС (200 ед.; +9,9%).

На четвертом и пятом местах соответственно располагаются Volkswagen (112 ед.; +115%) и Mitsubishi (89 ед.; —31,5%).

Ранее исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Жером Сего заявил, что китайская компания Great Wall возвращается в Россию с модернизированным пикапом GWM Wingle 7.

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